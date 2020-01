Un padre, a su hijo de 11 años en un partido de fútbol: "¡Dale fuerte! Si no le rompes la pierna"

El último padre 'hooligan' que ha indignado a las redes sociales se va a llevar una sanción del Ayuntamiento de Altea por la actitud que tuvo durante un partido de niños, entre los que estaba su hijo de once años.

La viralización del vídeo en el que se escucha perfectamente al padre decirle al pequeño que lesione a un rival ha generado una sucesión de condenas, que ha derivado en una nota oficial del consistorio de la localidad alicantina.

El suceso ocurrió en un encuentro entre el Altea y el Denia y en un momento dado, el acusado dice claramente: "¡Dale fuerte; si no le rompes la pierna, no! ¿Me has escuchado? A la próxima le das, para que se queje". El estupor con el que algunas madres y otros padres escuchan el suceso se deja ver claramente, a lo que el energúmeno responde con otro exabrupto: "Somos extranjeros, por eso somos más duros; tenemos la polla más grande".

En su nota, el Ayuntamiento de Altea anuncia que han puesto las imágenes en manos de los servicios jurídicos del consistorio para tomar las medidas oportunas y que este individuo no pueda volver a cometer semejantes actos.