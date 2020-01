DAZN vs. Movistar: arranca la lucha por retransmitir la Fórmula 1 en España

La temporada 2020 de Fórmula 1 se verá España de manera exclusiva en Movistar+, como ha sido en los últimos años, pero para la siguiente campaña pueden cambiar las tornas. El vigente contrato de Telefónica con la FOM y Liberty Media, dueños de la competición, acaba el presente año, y desde la directiva del gigante de las telecomunicaciones se están pensando muy mucho si renovar o no.

Y es que a Movistar le ha salido un duro competidor: DAZN. El llamado 'Netflix del deporte' ya tiene en su catálogo competiciones de primer nivel como los Mundiales de MotoGP y Rallies (WRC), la Euroliga de baloncesto o la Premier League y la Copa del Rey de fútbol, entre otros.

A esta oferta televisiva se une la presencia de los dos canales de Eurosport. DAZN aterrizó en España a finales de 2018 con un fuerte músculo financiero y están dispuestos a pujar por llevarse la Fórmula 1, que ya retransmiten en Japón, Canadá o Italia, entre otros.

El contexto es el que es. En España, sin Fernando Alonso, las audiencias han ido decreciendo paulatinamente, y hay muchas dudas acerca del futuro. Carlos Sainz no acaba de enganchar de la manera que creían en Telefónica, que en 2018 renovó a la baja su último contrato.

Las buenas expectativas del madrileño en McLaren y, sobre todo, la eventual vuelta de Alonso al paddock son dos fuertes argumentos para intentar ampliar su contrato. En contra, el altísimo precio que pone la FOM para mantener sus derechos televisivos, por un servicio que no se traduce en suscriptores suficientes para que salga rentable.

La pérdida de espectadores con respecto a 2018 ha sido de un 37,5%, con una media de 150.000 por carrera y, a diferencia de otros años, Movistar ya no tiene la Fórmula 1 como un pilar fundamental en su proyecto. Es decir: si no renuevan, no lo considerarán un fracaso.

‼️ AUDIENCIAS 2019 ‼️



👉🏽👉🏽 Una media de 150.000 espectadores (1.7%) han seguido la temporada en @movistar_F1.



🚨 Un 37.5% MENOS con respecto a 2018. 🚨



⚠️ Un 25% MENOS con respecto a 2017. ⚠️



⛔️ Un 19% MENOS con respecto a 2016 ⛔️



✅ GP Canada: 227.000 (1.8%), el más visto pic.twitter.com/Jkw4764n1O — MotorRacingTV (@MedF1osTV) December 2, 2019

El fin del contrato de Movistar con Liberty llega en un momento distinto al de 2018, y más aún que el de 2016, cuando comenzó a emitirse. Ya cuentan con su propio servicio de retransmisión por suscripción, F1 TV, que en España no se ha podido ver hasta el momento por la exclusividad que tenían en su contrato.

La suscripción de DAZN es de 10 euros mensuales; la mínima de Movistar+, 57

DAZN ya comparte sus retransmisiones con otros operadores para abaratar sus costes, como ha hecho con la Copa del Rey de fútbol, o con los propios mundiales de rallies (que cuenta con su propia producción televisiva, WRC+) y de motos.

Para el usuario sería un producto mucho más barato. La suscripción a DAZN es de 10 euros mensuales, mientras que Movistar obliga a contratar el paquete mínimo y añadir la suscripción al canal de Fórmula 1, que sin las motos ha dejado el antiguo 'Paquete Motor' en algo exiguo. El coste es de 57 euros (paquete Movistar+ Familiar a 50 euros más 7 por la Fórmula 1), ampliable a más.