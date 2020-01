El Catalans Dragons de rugby ficha al homófobo Israel Folau

El Catalans Dragons ha fichado a Israel Folau, uno de los jugadores de rugby de mayor potencial de Australia, por una temporada. La noticia no radica sólo en la llegada del 'wallabie' a la Super Liga de Rugby ni al equipo de Perpiñán, sino que Folau fue expulsado de su selección por su homofobia declarada.

"A los homosexuales, además de a los ateos, ladrones, adúlteros, mentirosos y fornicadores, entre otros, les espera el infierno", dijo en su momento este rugbier, cuyo integrismo religioso le costó el veto inmediato de su selección.

Su llegada ha provocado un gran revuelo, hasta el punto de que en el comunicado de su presentación ha salido al paso. "Soy consciente de las opiniones expresadas por la Super Liga y la Liga de Rugby. Soy un cristiano orgulloso, mis creencias son personales, mi intención no es herir a nadie y no haré más comentarios al respecto", ha señalado.

Desde el club advierten que no tolerarán ningún comentario homófobo similar. "Queremos darle a Israel una nueva oportunidad para brillar en el campo. No apoyamos ni estamos de acuerdo con las declaraciones que hizo con anterioridad y sus controvertidas visiones basadas en su sincero sentimiento religioso. No creemos que esas expresiones deberían decirse públicamente, especialmente por una persona de máximo nivel deportivo. Hemos firmado un acuerdo con la Liga de Rugby: cualquier transgresión supondrá la inmediata finalización del contrato y una sustancial multa para el club", afirma el presidente Bernard Guasch.