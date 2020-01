Lewis Hamilton y su padre se montan su 'carpool karaoke' mientras su futuro con Mercedes no se aclara

Lewis Hamilton está apurando sus vacaciones antes de regresar a Brackley para preparar la temporada 2020 de Fórmula 1, en la que buscará su séptimo Mundial para igualar a Michael Schumacher.

Como se puede ver en sus redes sociales, el británico está relajándose con sus seres queridos, entre los que se encuentra su padre Anthony. En el último vídeo que ha compartido el piloto se les ve a ambos cantando 'What do you mean', uno de los últimos éxitos de Justin Bieber. "Momentos divertidos con mi padre", ha escrito Hamilton en la publicación.

Este vídeo aún se puede ver, pero no el que borró al salir al paso de una información publicada por el 'Corriere della Sera', que afirmaba que había exigido a Mercedes un sueldo de 55 millones de euros para renovar. Hamilton lo ha negado de manera taxativa y, sin querer, ha provocado un pequeño terremoto en el paddock.

"Toto (Wolff, jefe de Mercedes) y yo ni siquiera nos hemos sentado para hablar del contrato todavía. No se está negociando nada ahora mismo, la prensa está inventando noticias", escribió, y borró posteriormente, en una 'story' de Instagram.

Hamilton y Vettel aún no tienen contrato más allá de esta temporada, y de hecho el británico ha llegado a ser tanteado para vestir de rojo en 2021. Ni unos ni otros desmienten este interés, por lo que esta reacción de Hamilton a la noticia del 'Corriere' no ha hecho más que echarle leña a la hoguera.

A este caldo se le añade la presencia de Fernando Alonso en medio de las noticias, a la espera de los movimientos en el tablero de la Fórmula 1 para decidir si vuelve o no al Gran Circo.