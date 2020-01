La tenista Magdalena Frech, clasificada para los cuartos de final del torneo de Andrezieux-Boutheon

La polaca Magdalena Frech, número 168 de la WTA, venció durante los octavos de final del torneo de Andrezieux-Boutheon cuando el marcador reflejaba un 3-1 debido a que su rival, Margarita Gasparyan, tenista rusa, número 100 de la WTA y cabeza de serie número 3, se tuvo que retirar. Con este resultado, la ganadora estará en los cuartos de final del torneo de Andrezieux-Boutheon.

Las estadísticas reflejan que la polaca logró romper el saque a su contrincante en una ocasión, logró un 78% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 89% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la jugadora rusa, no logró romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 39%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 44% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que concluirán con el enfrentamiento entre Frech y la vencedora del partido entre la francesa Gaelle Desperrier y la jugadora belga Ysaline Bonaventure.

En el torneo de Andrezieux-Boutheon (ITF France 03A) se enfrentan 55 jugadoras. Además, se celebra entre los días 27 de enero y 2 de febrero sobre pista dura interior.