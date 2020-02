Jimmy Garoppolo, el eterno actor secundario que ya es protagonista

La vida de Jimmy Garoppolo cambió por completo la noche de Halloween de 2017. En cuestión de horas, el quarterback italoamericano pasó de ser el eterno suplente de la leyenda Tom Brady a convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL por aquel entonces al firmar un contrato de 137,5 millones de dólares por cinco temporadas con San Francisco 49ers.

jimmy garoppolo Arlington Heights, Illinois, Estados Unidos, 2 de noviembre de 1991 Quarterback de San Francisco 49ers

La operación se tildó de arriesgada en un primer momento porque Garoppolo no tuvo continuidad ya que solamente había disputado dos encuentros en tres años. Además, el quarterback se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en su primera temporada y pasó casi toda la campaña en blanco.

Sin embargo, dos temporadas después, Garoppolo disputará la 54ª final de la Super Bowlcapitaneando al equipo de San Francisco, que llevaba cinco años sin meterse en el playoff. Y eso que el italoamericano nunca ha sido un líder nato.

Garoppolo ha sido el único 'graduado' de su generación

Durante su etapa universitaria, ‘Jimmy G’ fue a parar a un college de menor nivel, el Eastern Illinois al no disponer de ninguna beca universitaria. Garoppolo pasó desapercibido las primeras temporadas hasta que en la última batió todos los records de Tony Romo, que salió de la misma universidad.

Este hecho provocó que en sus últimos partidos, 31 de los 32 equipos de la NFL fueron a verle en directo y, salvo los Patriots, el resto desestimó la opción de contratarle y el tiempo le ha dado la razón, pues Garoppolo ha sido el único ‘graduado’ de su generación.

Y es que, ninguno de los cuatro quarterbacks que fueron elegidos en el draft antes que ‘Jimmy G’ han logrado brillar. Blake Bortles, una de las sorpresas en aquella selección, hoy es suplente en Rams; Johnny Manziel no tuvo el éxito que figuraba y acabó siendo un fracaso para Cleveland, hasta el punto en el que hoy está retirado de la NFL; Teddy Bridgewater no cumplió con las expectativas que generó y ahora es el sustituto de Drew Brees en Saints; y Derek Carr, que llegó con una inmejorable carta de presentación, no ha dado el salto a la élite.

El motivador mensaje de Tom Brady a Jimmy Garoppolo: "Ve y gana"

El destino quiso que Jimmy Garoppolo compartiera vestuario con su ídolo, Tom Brady, que al mismo tiempo se convirtió en una barrera que le separaba de la titularidad. Llamado a recoger su legado, nadie se imaginaría que Brady alargaría su carrera deportiva hasta los 40 años, dejando siempre en la sombra a un Garoppolo que resultó ser el gran beneficiado del ‘Deflategate’, el escándalo de las pelotas desinfladas en el que los Patriots en la final de 2015.

Una sanción de cuatro partidos a Tom Brady hizo que el americano viera la luz al final del túnel y demostrase las capacidades para liderar casi cualquier equipo, salvo New England.

Así, a pocos meses de convertirse en agente libre, San Francisco le liberó de la eterna suplencia y Kyle Shanahan, que vio en Jimmy Garoppolo el quarterback que pudiera convertirse en un tanto para referente para sus compañeros como la afición, le otorgó las riendas del equipo.

A pesar de tener dos anillos, correspondientes a 2014 y 2016, el italoamericano tendrá la oportunidad de ser protagonista en una final por primera vez. Y motivaciones no le faltan. Tom Brady, su mentor, le deseó la mayor de las suertes. El propio Garoppolo ha reconocido, días antes de disputar la final que el que fuera su compañero le aconsejó hacer “solo lo que sabes, no compliques nada. Ve y gana”.