El tenista Javier Barranco Cosano, clasificado para los octavos de final del torneo de Weston

Javier Barranco Cosano, español, número 300 de la ATP y cabeza de serie número 1, ganó en los dieciseisavos de final del torneo de Weston por 7(7)-6(3) y 6-2 a Alejandro Gonzalez, tenista colombiano, número 466 de la ATP. Tras este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Weston.

Gonzalez no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que Barranco Cosano, por su parte, lo consiguió 2 veces. Asimismo, en el primer servicio el tenista español tuvo un 67% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 78% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su oponente fue de un 60%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 60% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final Barranco Cosano se enfrentará al jugador brasileño Daniel Dutra Da Silva, número 574, mañana jueves a partir de las 16:00 hora española en la pista número 2.

En el torneo de Weston (ITF USA F4) participan un total de 74 jugadores. Además, se celebra entre el 26 de enero y el 2 de febrero sobre tierra batida exterior.