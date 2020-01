José González ya está en España con el Wuhan Zall: "Pido tranquilidad, ningún jugador está afectado por el virus"

José González se encuentra en Sotogrande, Cádiz, con el Wuhan Zall, equipo chino al que entrena desde este año. El club aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Málaga en medio de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el técnico, ex del Málaga, asegura que ni él, ni el resto del cuerpo técnico ni los jugadores han sufrido los efectos del virus y en ningún momento han tenido algún síntoma: "Sería bueno transmitir un poco de tranquilidad porque el equipo lleva mucho tiempo fuera del epicentro del virus y no hay nadie, según los médicos del club, afectado", ha dicho en declaraciones a 20minutos.es.

El Zall lleva 26 días lejos de Wuhan, concentrados en Cantón desde el 3 de enero, una población que se encuentra a unos 1.000 kilómetros del epicentro de la epidemia. Por lo tanto, no han estado expuestos y no ha sido necesario someterles a ninguna prueba, aunque la Junta de Andalucía les hará un seguimiento preventivo.

"Hace diez días llegué de Wuhan a París y a mí no me hicieron ningún seguimiento ni prueba para entrar en Francia", ha explicado. "No tengo ningún síntoma de los que dicen que se tienen cuando estás con la enfermedad", añadió. "Este virus está atacando a personas mayores de 60 años con problemas cardiorrespiratorios y no hay ningún niño a día de hoy con los síntomas", explicó el técnico.

En cuanto al estado de los jugadores, González asegura que están "preocupados por la familia, los padres, los hijos que están en Wuhan, aunque ninguno tiene a nadie afectado por el coronavirus".

"Todos se han centrado en el Wuhan Zall porque se llama como la ciudad, pero ahora llega a Marbella el Dalian Yifang de Benítez y no se forma tanto revuelo", opinó.

Con él en el Wuhan Zall están Sergio Domínguez, preparador físico que solía trabajar con Unai Emery, e Iñaki García, preparador de porteros, ex del Granada. Estarán en Sotogrande hasta el próximo 24 de febrero, cuando regresarán a Wuhan para el inicio de la temporada.