Fernando Alonso volvería a la Fórmula 1 para batirse con Lewis Hamilton: "Aún tiene debilidades"

La posible vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 en 2021 va a estar sobrevolando el paddock hasta verano, al menos. El asturiano se ha puesto el periodo estival de 2020 como fecha tope para estudiar las ofertas que tiene sobre la mesa, y no ve con malos ojos hacerlo.

Una de las motivaciones que tiene es probar los límites de un viejo rival, con el que acabó teniendo una buena amistad: Lewis Hamilton. El seis veces campeón del mundo ha probado en los últimos años una fortaleza casi imposible de batir, pero Alonso considera que aún tiene puntos en los que puede apretarle.

"Sería bonito competir contra él en una buena pelea. Quizá sus puntos débiles no son reales y todo está calculado, pero sería bueno descubrirlo", ha dicho el español en 'F1 Magazine'.

Alonso tiene claro que el que fuera su compañero en 2007 "aún tiene puntos débiles que no se han aprovechado". "Nadie está apretando ese botón, esa debilidad", asegura el bicampeón del mundo, que acaba de finalizar 13º en su primera participación en el Dakar.

Eso no significa que Hamilton no esté en un estado de forma impresionante. "Ha aumentado su nivel en los últimos años, especialmente en 2019 cuando el coche no ha sido tan dominante como en temporadas anteriores. Si no puede ganar, se queda muy cerca, no 20 segundos por detrás como sí pasa a veces con Valtteri (Bottas, compañero de Hamilton)", considera Alonso.

"En un fin de semana en el que el coche no es tan competitivo, Bottas es 5º o 6º o está a un minuto, pero Lewis no. Si estudias sus temporadas, hay un factor común. Empieza un poco lento y nadie coge ventaja de ello. Todos nos emcionaríamos si fuera el año de Bottas, pero no lo es", analiza.