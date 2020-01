Los tenistas Ornago y Okala vencieron a Nakamura e Inui y estarán en los cuartos de final del torneo de El Cairo

El jugador italiano Fabrizio Ornago, número 913 de la ATP y el francés Jules Okala, número 1398 de la ATP cumplieron las previsiones al ganar en una hora y trece minutos por 6-3 y 6-3 a los jugadores japoneses Ren Nakamura y Yuichiro Inui, número 1436 de la ATP y, número 1623 de la ATP respectivamente en los octavos de final del torneo de El Cairo. Tras este resultado, los jugadores estarán en los cuartos de final del torneo de El Cairo.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que los ganadores consiguieron romper 2 veces el saque a sus rivales, en el primer servicio tuvieron un 69% de efectividad, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 74% de los puntos al saque. En cuanto a la pareja perdedora, no lograron romper el saque ninguna vez, obtuvieron un 66% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y lograron ganar el 56% de los puntos al saque.

En el torneo de El Cairo (ITF Egypt F3) participan un total de 8 parejas. Asimismo, tiene lugar entre el 28 de enero y el 1 de febrero sobre tierra batida al aire libre.