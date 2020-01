Djokovic se derrumba al recordar Kobe y rompe a llorar ante McEnroe

El pesar por la muerte de Kobe Bryant también llegó al Open de Australia de tenis, donde Rafa Nadal le dedicó un sentido homenaje tras derrotar a Nick Kyrgios, quien también se acordó del exjugador luciendo una camiseta de Los Angeles Lakers. No obstante, las palabras más emotivas han salido de Novak Djokovic, quien además se derrumbó y no pudo continuar hablando con John McEnroe.

Djokovic fue preguntado por Kobe Bryant instantes después de haber firmado una victoria ante Raonic que le da el pase para las semifinales del primer Grand Slam del año. Un partido que el serbio resolvió en tres sets y le cita con Roger Federer por un puesto en la final.

Djokovic, que homenajeó a Kobe Bryant luciendo en su chaqueta las iniciales del exjugador 'KB' y los números 8 y 24, los dorsales que utilizó en la NBA, no se esperaba la difícil pregunta, pues además era amigo personal de Bryant.

"No sé qué decir, me pilla por sorpresa, ya sabes, es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, me ha inspirado a mí y a mucha gente durante mucho tiempo".

Nole no puede contener la emoción al hablar de Kobe 😭



"Era mi mentor, mi amigo. Me parte el corazón" 💔 pic.twitter.com/lQS9T0Xdeh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 28, 2020

También reveló que "tuve la suerte de tener relación personal con él en los 10 últimos años y cuando he necesitado un consejo de él lo he tenido".

Además, confesó que Kobe "es mi mentor, mi amigo, me ha dejado con el corazón helado lo que ocurrió...", afirmó hasta que se emocionó tanto que tuvo que dejar de hablar.