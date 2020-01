La tenista Anna Zaja pasa de ronda del torneo ITF France 03A

La alemana Anna Zaja, número 384 de la WTA, venció por 6-3 y 6-4 en una hora y treinta y siete minutos a la jugadora francesa Diane Parry, número 337 de la WTA, en la ronda previa de calificación del torneo ITF France 03A. Tras este resultado, veremos a la jugadora en la siguiente ronda del torneo ITF France 03A.

La tenista francesa no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Zaja, por su parte, lo logró 2 veces. Además, la tenista alemana logró un 68% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 66% de los puntos al saque, mientras que su rival consiguió un 46% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 57% de los puntos al saque.

En el torneo ITF France 03A existe previamente una fase de calificación en la que se enfrentan las tenistas con menor ránking para conseguir los mayores puntos posibles para entrar en el torneo oficial con el resto de rivales. En ella en concreto se enfrentan un total de 50 jugadoras. Asimismo, se celebra entre los días 27 de enero y 2 de febrero sobre pista dura interior.