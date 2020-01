Los tenistas Chung y Denolly pasan a la siguiente fase del torneo de Nonthaburi tras vencer en los octavos de final

El surcoreano Yunseong Chung, número 317 de la ATP y el tenista francés Corentin Denolly, número 315 de la ATP cumplieron las previsiones al ganar en una hora y ocho minutos por 7(7)-6(5) y 6-2 a los israelíes Ben Patael y Yshai Oliel en los octavos de final del torneo de Nonthaburi. Tras este resultado, podremos seguir viendo a la pareja ganadora en los cuartos de final del torneo de Nonthaburi.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Chung y Denolly, los vencedores, consiguieron quebrar el saque 2 veces a sus contrincantes, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no consiguió romper el saque a sus oponentes. Asimismo, Chung y Denolly tuvieron un 53% de efectividad en el primer servicio y lograron ganar el 78% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus oponentes son de un 77% de efectividad y 68% de puntos obtenidos al saque. Finalmente, en cuanto a las faltas, los jugadores clasificados no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja derrotada no hicieron ninguna doble falta.

La celebración del torneo de Nonthaburi (ITF Thailand F1) tiene lugar del 28 de enero al 1 de febrero sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 12 parejas.