La tenista Andjela Jocovic logra clasificarse para los octavos de final a costa de la tenista Arisha Ladhani

Andjela Jocovic, serbia, número 1038 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de El Cairo por 6-0 y 6-1 a Arisha Ladhani, tenista canadiense, número 1085 de la WTA. Tras este resultado, seguiremos viendo a la vencedora del partido en los octavos de final del torneo de El Cairo.

La canadiense no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que Jocovic, por su parte, lo logró en 5 ocasiones. Asimismo, la jugadora serbia tuvo un 39% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 78% de los puntos al saque, mientras que su rival logró un 68% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 38% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final, la jugadora serbia se verá las caras con la ganadora del partido en el que se enfrentarán la eslovena Nastja Kolar y la tenista moldava Vitalia Stamat.

El torneo de El Cairo (ITF Egypt 03A) tiene lugar del 26 de enero al 2 de febrero sobre tierra batida al aire libre. En el torneo se presentan un total de 39 tenistas.