Ivan Liutarevich consigue la plaza para la siguiente fase tras vencer en la ronda previa de calificación

El jugador bielorruso Ivan Liutarevich, número 894 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y treinta y tres minutos por 6-4 y 6-3 a Lucas Magnaudet, tenista francés en la ronda previa de calificación del torneo de Veigy-Foncenex. Tras este resultado, el ganador logra sumar nuevos puntos a su ranking para lograr acceder al torneo de Veigy-Foncenex.

El francés no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, mientras que el jugador bielorruso lo hizo 2 veces. Asimismo, el tenista bielorruso logró un 68% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 73% de los puntos al saque, mientras que su adversario obtuvo un 44% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 63% de los puntos al saque.

En el torneo de Veigy-Foncenex (ITF France F3) existe una fase de acceso previa donde los jugadores con menos ránking tienen que obtener los mayores puntos posibles para lograr clasificarse y participar en el torneo oficial. En esta fase en concreto participan 45 jugadores. Asimismo, se lleva a cabo desde el 26 de enero al 2 de febrero interior.