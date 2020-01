Todos los detalles sobre la dieta hiperproteica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una dieta equilibrada y variada debe contener un 30% de grasas, un 55% de hidratos de carbono y un 15% de proteínas. Saber llevar una dieta saludable y adecuada para nuestros objetivos físicos y alimenticios es la asignatura pendiente de muchas personas.

Y es que para conseguir una vida fitness no solo hay que cuidar el deporte, sino los alimentos diarios. Si has oído hablar sobre la dieta hiperproteica pero no sabes en qué consiste y si es la que encaja contigo, sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la dieta hiperproteica?

La dieta hiperproteica o dieta de las proteínas, como su propio nombre indica, se basa en un aumento del consumo de alimentos ricos en proteínas como las carnes, los pescados, algunas legumbres y los huevos, pero siempre excluyendo aquellos alimentos ricos en carbohidratos como el pan y la pasta.

Alimentos hiperproteicos ideales para esta dieta Shayda Torabi / Unsplash

¿Qué beneficios tiene?

Indudablemente, ingerir más proteínas y disminuir el porcentaje de grasas de la dieta recomendada por la OMS también te librará de algunas calorías responsables de esos kilos de más. El principal beneficio de la dieta hiperproteica ayuda a disminuir el hambre y a aumentar la sensación de saciedad, sobre todo porque afecta a los niveles de la grelina y otras hormonas que se encargan de regular el apetito.

¿Qué se debe consumir durante la dieta?

El siguiente punto a destacar si quieres llevar esta dieta son los alimentos hiperproteicos que debes comer para lograr mantener este estilo alimentario. En cuanto a las carnes y al pescado, lo ideal son las carnes bajas en grasa, los pescados, los huevos, el jamón, y el pavo.

Para la leche y sus derivados, localiza en tu supermercado de confianza la leche desnatada, la leche de almendra o la leche de cualquier nuez, los quesos blancos o aquellos bajos en grasas y el yogur desnatado.

En la dieta puedes añadir aguacate, limón y algunas semillas como chía Louis Hansel / Unsplash

Para las verduras están permitidas casi todas, como la acelga, las coles, las espinacas, la lechuga, la rúcula, la zanahoria, el tomate, el pepino, la berenjena, la alcachofa, la cebolla, el ajo, el pimentón y los espárragos.

Si eres amante de los aportes de la dieta mediterránea, el aceite de oliva o de linaza y las aceitunas también están permitidas en esta dieta, al igual que frutos secos como el cacahuete, las nueces, las almendras, o las avellanas. También podrás ingerir aguacate, limón y algunas semillas como chía, linaza, ajonjolí, calabaza y girasol.

¿Qué suplementos puedes utilizar?

Protein Mocha de MyProtein MyProtein

¿Para quién es recomendada esta dieta?

La dieta hiperproteica es idónea para aquellos que quieran perder peso. Su objetivo es que las personas que la lleven a cabo pierdan grasa acumulada sin que se resienta la masa muscular. Al ser una dieta tan variada, es una forma más fácil y rápida para que cualquier persona pueda quitarse esos kilos de más.

Si después de leer todo has descubierto que la dieta hiperproteica es la adecuada para ti