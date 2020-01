Garbiñe Muguruza confirma su regreso arrollando a Bertens y avanza a cuartos

Garbiñe Muguruza está de vuelta. Tras un año aciago, con varias eliminaciones en primera ronda que le llevaron a plantearse un descanso en el tenis, la hispanovenezolana confirmó las buenas sensaciones mostradas en el inicio de 2020 al derrotar con autoridad a Kiki Bertens (6-3, 6-3) y avanzar a los cuartos de final del Open de Australia.

Muguruza no entró bien al partido, pues perdió el servicio en el juego inaugural, pero recuperó la rotura en el juego siguiente y asestó un nuevo golpe a la holandesa cuatro juegos después, para poner el 4-2. con el que encarriló el primer set.

Garbiñe no bajó el ritmo en el arranque de la segunda manga, pues volvió a romper el saque de Bertens, que no se rindió y se la devolvió acto seguido. No obstante, la española mantuvo la concentración y pudo romper un nuevo saque de la holandesa estableciendo el 3-2.

La española salvó todos sus servicios con claridad y esperó a que el luminoso marcara 5-3 para subir el ritmo y sentenciar el encuentro, al romper el saque de Bertens a la tercera bola de partido.

Garbiñe logra por primera vez el pase para los cuartos de final del 'grande' australiano y espera a la vencedora del duelo entre Kerber y Pavlyuchenkova para luchar por un puesto en semifinales.