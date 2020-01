Joaquín encabeza las quejas del Betis sobre el VAR, que anuncia que tomará medidas inmediatamente

El Betis ha salido del Coliseum Alfonso Pérez con una derrota y muy enfadado. El club, tanto desde la directiva como en el propio césped, han estallado contra las decisiones de Prieto Iglesias en el partido ante el Getafe, que han perdido por un ajustado 1-0, sin que el colegiado pitara un penalti de Ángel que el VAR tampoco advirtió.

El capitán Joaquín no se ha tomado nada a broma lo sucedido. "Indudablemente nos están perjudicando mucho. (...) Lo que no entendemos y te da impotencia es por qué no se revisa. Se lo pregunto y me dice que desde el VAR le han dicho que no había nada y que le da en el pecho. No sé qué partido estaban viendo en el VAR porque la mano es clarísima. A partir de ahí, el VAR es una tecnología muy buena y avanzada, pero cuando no se utiliza adecuadamente y no se mide con la misma vara puede hacer mucho daño, y a nosotros nos está haciendo mucho daño, desgraciadamente", sentenció.

Desde los medios oficiales del club, empezando por la radio, no se han cortado en sus críticas. Alexis Trujillo, coordinador deportivo de la entidad, ha señalado que esta situación no es nueva. "Llevamos bastante tiempo que estamos sufriendo unas acciones en las cuales no se está haciendo justicia y estamos bastante indignados porque ha habido una acción más clara en la segunda parte que no se ha revisado y con más intencionalidad. No queremos que nos den nada, pero tampoco que nos quiten", pidió.

En el Betis aseguran estar "un poco cansados" de este tipo de situaciones y anuncian acciones "Después de ver este tipo de situaciones va a tomar medidas y va a exponer las quejas oportunas porque creemos que hasta la fecha de hoy estamos siendo mucho más perjudicados que beneficiados. El club tomará medidas y haremos las quejas oportunas para que se nos pite con justicia", señaló Trujillo.