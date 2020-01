Conor McGregor ha dejado de beber alcohol antes de los combates: "Tenía veneno dentro de mí"

Conor McGregor ha vuelto a lo grande a los octógonos. El irlandés sólo tardó 40 segundos en imponerse a Donald 'Cowboy' Cerrone y apunta de nuevo a lo más alto de las artes marciales mixtas, siempre que mantenga su estado de forma y su concentración.

Uno de los grandes cambios que ha tenido 'The Notorious' con respecto al anterior combate, el que perdió de manera estrepitosa contra Khabib Nurmagomedov, es su propio estilo de vida. Aunque sigue envuelto en mil y un polémicas, McGregor asegura que para prepararse de cara al duelo con el estadounidense no ha caído en tantos vicios y, de hecho, ha dejado de beber como lo hacía antes.

"Mi preparación (para el combate contra Nurmagomedov) fue una auténtica mierda. Estuve bebiendo whisky toda la jodida semana. Tenía veneno dentro de mí", admitió en una entrevista a ESPN. Ese tipo de actitudes le hizo entrar en una espiral nada sana.

"Organizaba peleas, venían al gimnasio y nos pegábamos a puñetazo limpio, sin árbitros. Yo dejaba KO al tío, me iba a celebrarlo y volvía a los tres días", recuerda. "He cometido muchos errores y ahora soy lo suficientemente hombre como para admitirlo", asegura.

Aunque McGregor asegura que ya no bebe como antes, al menos no antes de un combate, no ha dejado el whisky de lado. De hecho, es una de sus principales fuentes de ingresos. Su marca 'Proper Twelve' sigue creciendo en número de ventas, y él no duda en promocionarlo en sus redes sociales. Incluso participa como patrocinador de algunas veladas de artes marciales mixtas, como la última 'Bellator' en la que volvió al octógono Cris Cyborg.