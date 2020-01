Simeone, tras el cuarto partido del Atlético sin victoria: "Iremos el sábado al Bernabéu con ilusión de ganar"

El Atlético de Madrid atraviesa una seria crisis de resultados y juego. El empate sin goles ante el Leganés, que llegaba colista al Wanda Metropolitano, ha sacado los colores a los rojiblancos, que acumula cuatro partidos sin conocer la victoria.

A una semana del derbi contra el Real Madrid, Simeone está en el punto de mira de una buena parte de la afición, aunque de momento tiene bastante crédito por otra. Su mensaje tras el duelo con los pepineros fue de tranquilidad.

"Tenemos una semana para recuperar la calma, que es necesario en fútbol. Tengo una plantilla importante y el sábado iremos (al Bernabéu) con ilusión para ganar”, dijo.

La falta de ocasiones, goles y fútbol no es por nombres. "Pasa por generar la atención de jugar como en el segundo tiempo", señaló, aunque negó que sea una cuestión de ansiedad. "Es normal que salgamos con aceleración. Y eso nos hace elegir mal, sucede a todos los equipos del mundo. En la segunda parte tuvimos más calma y tuvimos una ocasión pronto que nos ayudó", destacó.

Pese a este análisis, es indudable que su nombre está en la picota, aunque para Simeone no es una sensación desconocida. "A mí me pitaron porque no estaba bien en mi segunda época. La gente es crítica cuando el equipo no gana. Soy yo el que tengo que encontrar soluciones”, asumió.