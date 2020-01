Setién: "Hemos dado cantidad de pases sin sentido, sólo por tener el balón"

Quique Setién, técnico del Barcelona, valoró la derrota de su equipo en Mestalla a manos del Valencia, la primera que sufre el cántabro como entrenador del conjunto catalán en los tres partidos que ha disputado al frente del Barça.

En cuanto al partido, Setién señaló que "la realidad es que no hemos estado nada bien, sobre todo la primera parte. No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival. Ha habido cosas que no hemos entendido bien. Luego el Valencia aprovecha tus errores".

Preguntado por si la derrota fue por un problema de actitud, el cántabro lo negó, porque vio a sus jugadores "comprometidos. No hemos estado bien posicionado, no hemos entendido algunas cosas, tal y como han planteado ellos el partido. Nos ha costado. Hemos dado cantidad de pases sin sentido, sólo por tenerla. Te falta profundidad y capacidad de hacer daño".

El cántabro alegó a un problema de comunicación con el equipo. "Todavía no interpretan bien o quizá no las explicamos bien. A nadie le gusta lo que hemos visto hoy. El Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien. Posicionalmente hay cosas que tenemos que corregir porque hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad. No trabajamos para hacer esto. En la primera parte no hemos estado nada bien, lo mejor es que nos hemos ido al descanso con un empate a cero. En la segunda mitad el equipo ha mejorado algo y hemos podido meternos en el partido, aunque esto no es suficiente para nosotros", dictaminó.

Setién también señaló que hay que mejorar en el aspecto defensivo porque "hay una parte importante del trabajo que es incidir mucho en este tema. Estar bien colocados y hacer unas buenas vigilancias. El Valencia es un gran equipo. Ha salido varias veces de la presión muy bien y tiene futbolistas peligrosos que te hacen daño".

Sobre las expectativas del equipo, Setién admitió que "lo único que estamos valorando es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que deben tener de lo que queremos. Y más cuando delante tenemos a un equipo como el Valencia, que defensivamente lo ha hecho muy bien". y, sobre De Jong, el técnico comentó que "muchas veces es una cuestión de entendimiento. Ha hecho muchas cosas bien. Es un gran futbolista que ha estado jugando de una forma concreta y ahora le estamos pidiendo otras. Necesita tiempo para entenderlas".