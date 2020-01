El tenista Mathieu Perchicot pasa a la final del torneo de El Cairo

El tenista francés Mathieu Perchicot, número 480 de la ATP y cabeza de serie número 3, ganó en una hora y cuarenta y siete minutos por 6-4 y 6-2 a Fabrizio Ornago, tenista italiano, número 423 de la ATP y cabeza de serie número 2, en las semifinales del torneo de El Cairo. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en la final del torneo.

Las estadísticas del partido indican que Perchicot logró romper 3 veces el saque a su contrincante, consiguió un 68% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 75% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador italiano, no consiguió romper el saque ninguna vez, obtuvo un 70% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 58% de los puntos al saque.

Durante la final el francés jugará contra el jugador español Nikolás Sánchez-Izquierdo, número 414 y cabeza de serie número 1, mañana domingo a partir de las 9:00 hora española.

El torneo ITF Egypt F2 tiene lugar sobre tierra batida exterior y durante el transcurso del mismo se enfrentan un total de 56 jugadores. Además, su celebración se produce entre el 19 y el 26 de enero en El Cairo.