El exfutbolista colombiano de la Real Sociedad Jhon Viáfara, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

El exfubolista internacional Jhon Viáfara, que jugó en la Real Sociedad en 2006, fue extraditado a Estados Unidos en donde se le sigue un proceso judicial por narcotráfico y organización para delinquir, informaron las autoridades.

Migración Colombia dijo a Efe que Viáfara, campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, fue entregado a autoridades estadounidenses en un hangar privado del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

Viáfara relató hace unos días su situación en la cárcel, donde extraña a su familia y algunos lujos de su anterior vida: "Lo más difícil es la familia y la dieta alimenticia que se pierde aquí", y sorprendió al asegurar que "ahora soy libre, antes era preso".

"Ahora aquí puedo andar en chanclas, sentarme en el suelo, en la calle no podía hacerlo. Preso estuve, ahora creo que soy libre", afirmó.

Además, reconoció que "vivía preso de las apariencias, de no poder sentarme con X o Y personas, aparentando algo que no estaba en mí pero tenía que aferrarme a un sistema que no era lo que yo quería".

El exjugador es solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas que lo requiere por los supuestos delitos de concierto para fabricar y distribuir drogas hacia ese país.

La extradición de Viáfara fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) en septiembre del año pasado tras determinar que Estados Unidos aportó todos los documentos exigidos para esos fines.

De los campos a la cárcel

Viáfara fue detenido el pasado 19 de marzo en Cali (suroeste) junto a otras cuatros personas en una operación realizada por Policía colombiana con el apoyo de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El mediocampista jugó en Europa en dos clubes de la Liga inglesa, Portsmouth y Southampton, y también en la Real Sociedad.

En Colombia fue jugador de Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junio, y Deportivo Cali, entre otros.

Este caso recuerda a otros jugadores colombianos que fueron procesados por delitos de narcotráfico. El más reciente fue Diego León Osorio, condenado a cinco años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.

En 1995, fue detenido el defensa del América de Cali, Wilson Pérez, quien llevaba en revistas 171 gramos de cocaína de alta pureza, cuando pretendía abordar un vuelo entre Barranquilla y Cali.