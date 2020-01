La cómica respuesta del entrenador de la Fiorentina: "¿Qué significa 'hashtag'? Tengo un móvil de 35 euros"

Giuseppe Iachini, entrenador de la Fiorentina, dejó el viernes una de las imágenes de la jornada en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su equipo con el Genoa al reconocer que desconocía el significado de la palabra 'hashtag'.

Sin embargo no fue la única sorpresa del técnico italiano, pues también admitió que no disponer de Instagram y tener un móvil de 35 euros. Todo comenzó cuando un periodista le preguntó en rueda de prensa sobre una etiqueta que se formó en la red social Twitter por una decisión táctica suya.

Beppe Iachini, entrenador de la Fiorentina: "Qué significa 'hashtag'? Yo tengo un teléfono de 35€, no tengo Instagram. No sé lo que significa."

Iachini sorprendió a todos con su respuesta. "¿Hashtag? No sé lo que significa. Tengo un teléfono de 35 euros, no tengo Instagram. No sé lo que significa. No tengo nada de eso", declaró el entrenador, que despertó las risas de los allí presentes.