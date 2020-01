Los Hispanos tiran de oficio para pasar a la final del Europeo de balonmano

Los Hispanos de la selección española de balonmano confirmaron su pase a la final del Europeo que se disputa este domingo, al derrotar a Eslovenia por un ajustado 34-32.

Los de Jordi Ribera no lo tuvieron pero lograron dominar el marcador durante prácticamente todo el encuentro ante un rival que fue a remolque. Eso sí, los eslovenos no se dieron por vencidos y los españoles tuvieron que tirar de oficio para no poner en peligro la clasificación para su tercera final europea.

El marcador se mantuvo tremendamente igualado durante los primeros 20 minutos. En ese tramo del encuentro los Hispanos apretaron a los eslovenos sin lograr una gran ventaja, pero abrieron una brecha de 4 y 5 goles que se mantuvo hasta el descanso.

Sin concesiones

Conscientes de que no se podían permitir ningún despiste por el potencial de Eslovenia, los de Ribera trataron de mantener la calma y seguir haciendo su partido sin conceder oportunidades de más a sus rivales.

Los Hispanos siguieron controlando el encuentro, que se apretó en el tramo final gracias al ímpetu esloveno. En los últimos minutos pudo pasar de todo, pero los españoles supieron cerrar el encuentro y meterse en su tercera final europea, en la que se medirán a Croacia.