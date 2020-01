Ecologistas en Acción critica al Real Madrid por usar el avión para sus viajes

El Real Madrid no viaja en otro medio de transporte que no sea el avión, si tienen que desplazarse fuera de la capital. Tanto es así, que incluso para ir a Salamanca para jugar contra Unionistas, que está a apenas 200 kilómetros, se trasladaron en un vuelo privado, generando no sólo una gran cantidad de comentarios en contra, sino también un debate sobre la contaminación que produce.

Además de los comentarios de aficionados y personas anónimas, algunas entidades han criticado duramente la actitud del equipo. Es el caso de la ONG 'Ecologistas en Acción'.

Tanto en twitter como en su página oficial han señalado que el Real Madrid emitirá un CO2 equivalente a 6.400 viajes en tren, ida y vuelta. Además, también apuntan a la hipocresía del equipo blanco al usar camisetas verdes con materiales reciclados con motivo de la cumbre del clima, "pero si luego cogéis un avión entero para desplazar al equipo tan solo 200 kilómetros, como que no cuadra".

Todos estos argumentos, y algunos más, han hecho que la ONG pida de manera formal a Florentino Pérez que, para el próximo partido en Zorrilla, el viaje a Valladolid se realice en tren o autobús, "demostrando que es posible practicar y disfrutar el deporte con respeto a la salud y al planeta, y dando así ejemplo a sus múltiples aficionados y seguidores".