'Stand Together': Las figuras de la Premier League se unen en un duro vídeo en honor a las víctimas del Holocausto

La Premier League se ha involucrado de lleno en el recuerdo de las víctimas del Holocausto. Tanto jugadores como jugadores han participado en un fuerte vídeo que se emitirá en los estadios este fin de semana, conmemorando el 75º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945. Asímismo, esta es la fecha elegida para conmemorar oficialmente a los Caídos en el Holocausto.

En el vídeo aparecen imágenes de la Alemania nazi de los años 40, campos de concentración y fosas comunes con cadáveres. Sin embargo, el gran énfasis se pone en la gente que no hizo nada, que no dijo nada y que se resignaba a mirar desde su ventana cómo ocurría la masacre, con el objetivo de sensibilizar y concienciar del peligro de la pasividad.

"Recordamos a aquellos que se alejaron, que estuvieron a la espera, que observaron las acciones de los demás pero no hicieron nada. Recordamos a las personas buenas, las personas decentes, todas las personas normales, que no odiaban pero que alentaban y apoyaban el odio a través del poder de su silencio. Y recordamos su vergüenza, su eterna vergüenza arrepentida", señala el vídeo.

"Recordamos su vergüenza, su eterna vergüenza arrepentida"

Jugadores como Van Dijk, Willian o Harry Kane; técnicos como Klopp, Lampard o Southgate, seleccionador inglés, y toda una leyenda del fútbol inglés como Gary Lineker aprovechan para seguir con el legado que es la memoria, la única arma con el que se puede combatir otro suceso igual.

Por eso mismo, 'Stand Together' reza que "cuando vemos racismo, discriminación, antisemitismo u odio, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante, no podemos esperar, no debemos esperar. Necesitamos ponernos de pie. Necesitamos estar juntos. Juntos. Juntos. Juntos".