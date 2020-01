Robert Moreno: "Me hubiera gustado ser segundo de Luis Enrique en la Eurocopa"

Robert Moreno sigue de ronda por los medios de comunicación, y unos días después de hablar para RAC1, ha reiterado sus principales ideas en 'El Partidazo de COPE'. El técnico del AS Mónaco insiste en buscar la paz con su antiguo jefe y amigo, Luis Enrique.

El entrenador del Mónaco admite que ya "no hay duelo" después de su abrupta salida de la Selección española. "Yo creo que los duelos tiene que estar ahí pero eliges tu en qué te quieres focalizar. A los pocos días ya estaba centrado en lo que tenia que hacer en mi carrera profesional y empecé a ver más fútbol de otras ligas, a hacer más ejercicio y a cuidarme más de lo que venía haciéndolo. También empecé a estudiar otros idiomas, como el francés, casualidad. Tomé una buena elección y eso me ha ayudado a estar donde estoy hoy", dijo.

"Tomé una buena elección y eso me ha ayudado a estar donde estoy hoy"

Ser "noticia nacional" fue lo que peor llevó, pero "no cambiaría nada, lo repetiría igual". "No es mi estilo en la vida entrar en ningún tipo de confrontación, así lo comuniqué por escrito, y luego intenté dar los datos mínimos para poder defender a mi persona. Porque esos días lo que sufrí fue un ataque personal brutal. No cambiaría mucho y, si lo hiciese, sería a menos a nivel comunicativo", afirma.

Aunque admite que no vio la rueda de prensa de Luis Enrique en la que le acusó de ser desleal, no le guarda rencor. "Le estoy eternamente agradecido. No voy a tirar 9 años de relación por dos días malos", asegura, aunque no entiende por qué el seleccionador español está tan molesto. "Si los 'no acontecimientos' es hacer todo lo que él nos ha pedido que hagamos, y que hablemos a través de quien él ha pedido que hablemos... Pues si el tiene esa opinión así será. Pero yo creo que no he hecho nada que él no pidiese o esperase de mí", afirma.

Esa ausencia fue muchas veces apuntada por la falta de contacto tras la muerte de Xana, hija de Luis Enrique. "No quiero entrar en detalles sobre este tema porque me produce pena. Yo no quiero utilizar ese tema para hablar de nada que tenga que ver con nuestra relación. Si nos tenemos que reprochar algo Luis Enrique y yo debemos hacerlo a la cara, no utilizando los medios de comunicación. Tengo tanto respeto por esa familia y por lo que han vivido que me vas a permitir no entrar en detalles. Me parecería una falta de respeto", asegura el catalán.

Más allá de su relación, para Moreno le ha venido ser primer entrenador casi de rebote. "Por supuesto (habría aceptado ser segundo de Luis Enrique en la Eurocopa). Yo no tenía en mis planes ser entrenador ahora, yo lo que tenía en mis planes era estar en la Eurocopa, ganarla; estar en el Mundial, ganarlo y luego ver qué pasaba", dijo.

En cualquier caso, le desea a Luis Enrique toda la suerte en la Euro y, si puede ser, que la gane. "Sin lugar a dudas, cómo voy a querer lo contrario. No es mi forma de ser, no acumulo rabia, intento no hacerlo porque al final la rabia perjudica a quien la tiene. Yo miro al futuro, a lo que yo quiero hacer y, obviamente, deseo lo mejor para el grupo de jugadores que estén allí y para las personas que lo estén dirigiendo. Por encima de lo que haya podido pasar, que no es agradable, de verdad deseo que les vaya genial, que ganen la Eurocopa y el Mundial y que todos estemos contentos", afirmó.