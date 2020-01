El Girona traslada su partido de Euroliga por la inundación de su pabellón debido a la borrasca Gloria

‼️ ÚLTIMA HORA | El pavelló de Fontajau està comppletament inundat, amb més d’un metre d’aigua. Ara mateix el paquet està flotant.



El partit d’avui no es podrà jugar a Fontajau i el club espera el representant de la FIBA per determinar una possible solució. pic.twitter.com/hFEgIyCgdc