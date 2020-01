Suspenden de forma indefinida al jugador que provocó la batalla campal en el derbi de Kansas de la NCAA

Silvio de Sousa no volverá a jugar con los Kansas Jayhawks durante un tiempo, pues ha sido suspendido de forma indefinida por la Universidad de Kansas por provocar una brutal batalla campal en el 'derbi' de dicho estado contra Kansas State, según informó el entrenador de su equipo de baloncesto.

El incidente ocurrió cuando De Sousa bloqueó el tiro a canasta de DaJuan Gordon en los últimos segundos de una victoria contundente de su equipo por 81-60, ya que tras esa acción se mantuvo pegado al jugador rival que estaba en el suelo y provocó una reacción en cadena que terminó en una grave trifulca en la que el alero congoleño de primer año llegó a coger una silla y estuvo a punto de atizar a alguien.

Increíble pelea que se presentó anoche en la NCAA entre los dos equipos de Kansas. Llovieron puños 👊y sillazos 🪑 .

La suspensión de De Sousa se considera indefinida mientras la universidad y los directivos de la Conferencia Big 12 -a la que pertenecen ambos equipos- investigan el incidente. Por el momento tampoco se han anunciado castigos adicionales para otros jugadores involucrados.

"He suspendido a Silvio De Sousa indefinidamente a la espera del resultado final de la revisión de KU y la Conferencia Big 12", señaló Self en su declaración, donde añadió que "estamos decepcionados con sus acciones y no hay lugar en el deporte para ese comportamiento".

Los compañeros de De Sousa Marcus Garrett y David McCormack también estaban implicados en la pelea junto con James Love y David Sloan, de los Wildcats de Kansas State, que fue el primer jugador en defender a Gordon.