El discurso de Pacheta que deberían escuchar todos los padres de futuros futbolistas: "Les volvemos locos"

El técnico del Elche, José Rojo, más conocido como 'Pacheta', dejó este miércoles un discurso en la rueda de prensa posterior al choque de Copa ante el Athletic que se ha vuelto muy popular en redes.

Quiso mandar un mensaje a los futuros futbolistas y a todo su entorno, especialmente a los padres, a aquellos que ponen esperanzas en sus niños para que triunfen en el fútbol y les recuerda lo duro que es el mundillo y lo complicado que es triunfar:

🎥El mensaje de Pacheta, técnico del @elchecfoficial a los entornos de los chavales jóvenes, proyecto aún de futbolistas..#Radioestadiopic.twitter.com/tsWpqmehhA — Radioestadio (@Radioestadio) January 22, 2020

"Que no tengan prisa"

El discurso íntegro del entrenador del Elche: “Quiero mandar un mensaje a todo el fútbol base: que no tengan prisa. Ni jugadores, ni agentes, ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni amigos, ni primos. Volvemos locos a los futbolistas. “¡Uy!, que se va aquí…”, a los dos años aquí otra vez. ¿Qué prisa hay?”.

“Veo una prisa… Sigue, tú sigue. “No, es que me ofrecen…”, pues tira. Yo he sido director deportivo tres años, y tres dirigiendo fútbol base. Si te quieres ir, vete. Arrea, arrea. Tú, arrea. De un millón de jugadores llega uno. O dos. Por estadística no voy a fallar. Si eres ese, pues ya está”.

“Quietos, quietos en casa. Estudia, crece. Se van, no estudian, y con 22 años ¿qué? Ni futbolistas, ni ingenieros. Yo tengo hijos también. Paz con los niños, paz”.

“Me voy que es que me han ofrecido Manchester”. A los seis meses, vuelve. Experiencia única: ha dejado de estudiar, ha dejado todo… ¡Tranquilos con los niños! Quietos. Que lo interpreten como consejo o como quieran. Luego cada uno que elija".