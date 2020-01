Kameni, sobre el racismo en el fútbol: "Cuando alguien vive una cosa así puede llegar a casa y suicidarse"

Carlos Kameni es uno de los protagonistas de la última edición de 'Los Otros' de Movistar+, un programa que dedica cada edición a diferentes aspectos de la historia y la evolución del fútbol español. El último tema, el racismo en los campos nacionales.

El exportero de Espanyol y Málaga recuerda sus tiempos en activo y cómo, desde los inicios de su carrera, sufrió insultos por ser negro. Y lo aborda con dureza: "Cuando una persona vive una cosa así puede llegar a casa y suicidarse", expresa Kameni, que asegura que durante mucho tiempo no quiso hablar del asunto.

"Pensaba hace mucho tiempo que es una lucha perdida", añade. Con sólo 20 años, en La Romareda, el guardameta soportó insultos y ruidos de mono continuos durante el partido por parte de los aficionados más cercanos a la portería y los recogepelotas del Zarahoza. Una situación que le marcó y que le hizo fuerte: "El árbitro me preguntó si quería seguir...imagina lo fuerte que fue. En ningún momento yo di señal de estar afectado, así que le dije que siguiéramos. En el descanso, mis compañeros no me podían ni mirar".

Durante el documental también se muestran imágenes de un encuentro con el Málaga en el que un aficionado empezó a insultarle, con un niño pequeño al lado, algo que impactó al portero: "¿Cómo puede ser, con el niño al lado? Estáis enseñando al niño esto", concluye.

Es imposible no sentir nada escuchando a Kameni. Lo que dicen sus ojos, sus palabras...



