La lección de una jugadora de la selección española tenis de mesa a un tuitero por criticar a compañeras de origen chino

"La segunda y cuarta por la izquierda, qué son, ¿de Sevilla?", preguntaba un usuario de Twitter a modo de gracieta en respuesta a una publicación que animaba al equipo femenino español de tenis de mesa para el preolímpico. Entre las componentes, dos jugadores de origen chino, Maria Xiao y Sofía-Xuan Zhang, nacidas en España.

Galia Dvorak, ucraniana nacionalizada española y también miembro del equipo, no dudó en responder al usuario. "De Sevilla no, una nació en Cartagena y la otra en Calella, ¿qué te parece?", le comentó Dvorak, en un tuit que no ha tenido réplica por parte del usuario.

La selección española de tenis de mesa se encuentra en pleno preolímpico, con grandes opciones de conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.