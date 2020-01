Las tenistas Han y Zhu se clasifican para los dieciseisavos de final del Open de Australia

Las chinas Xinyun Han y Lin Zhu, número 53 de la WTA y, número 128 de la WTA respectivamente vencieron 6-2 y 1-0 durante los treintaidosavos de final del Open de Australia en un partido en el que sus rivales, la jugadora india Sania Mirza, número 265 de la WTA y a la jugadora ucraniana Nadiia Kichenok, número 32 de la WTA se tuvieron que retirar. Con este resultado, las jugadoras estarán en los dieciseisavos de final del Open de Australia.

Las estadísticas reflejan que Han y Zhu, las ganadoras, consiguieron quebrar el saque 3 veces a sus oponentes, obtuvieron un 89% de primer servicio, no cometieron ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 84% de los puntos al saque. En cuanto a Mirza y Kichenok, no consiguieron quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 94%, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 42% de los puntos al saque.

En los dieciseisavos de final, las ganadoras se enfrentarán a las vencedoras del partido en el que se enfrentarán Saisai Zheng y Ying-Ying Duan contra Hayley Carter y Luisa Stefani.

El torneo Open de Australia Dobles Fem. se celebra sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 64 parejas. Además, tiene lugar entre el 22 y el 31 de enero en Melbourne.