Soares y Pavic logran clasificarse para los dieciseisavos de final del Open de Australia

El jugador brasileño Bruno Soares, número 24 de la ATP y el tenista croata Mate Pavic, número 18 de la ATP vencieron en los treintaidosavos de final del Open de Australia en una hora y cuarenta y ocho minutos por 7(7)-6(4) y 7-5 al británico Luke Bambridge y al jugador japonés Ben Mclachlan, números 43 y 46 de la ATP. Tras este resultado, la pareja consigue clasificarse para los dieciseisavos de final del Open de Australia.

Durante el partido, los ganadores consiguieron romper el saque en una ocasión a sus contrincantes, tuvieron un 68% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron ganar el 74% de los puntos al saque. En cuanto a Bambridge y Mclachlan, no consiguieron quebrar el saque ninguna vez, obtuvieron un 56% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y lograron ganar el 71% de los puntos al saque.

Durante los dieciseisavos de final, Soares y Pavic se verán las caras con los neozelandeses Artem Sitak y Divij Sharan el próximo sábado a partir de las 1:00 hora española.

La celebración del torneo de Melbourne (Open de Australia Dobles Masc.) se produce entre los días 22 de enero y 2 de febrero sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 64 parejas.