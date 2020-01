La estrella mundial de salto de altura boicotea un evento de la federación rusa como protesta por encubrir el dopaje

La exclusión del deporte ruso de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen provocando reacciones. La última viene de la tricampeona del mundo de salto de altura Maria Lasitskene, quien ya criticó duramente que las autoridades de su país no combatieran el dopaje ni cuidaran de sus deportistas.

Lasitskene anunció su boicot a la Federación Rusa de Atletismo, pues se niega a competir en el primer evento del atletismo ruso del 2020 en señal de protesta.

"Es una reacción a lo que está pasando en el atletismo ruso y contra la gente que aún está al frente de la federación rusa", afirmó la deportista a medios locales.

La saltadora animó a que otros atletas siguieran su ejemplo y se negaran a competir en 'El invierno ruso', que se disputa el 9 de febrero en Moscú: "Estaría encantada si otros atletas se unieran y organizaran todos juntos un acto similar, pero no puedo dar órdenes ni obligar a nadie".

A los tribunales

Lasitskene es consciente de que "cada uno tiene su carrera y su vida", pero destaca que "mi entrenador y yo decidimos actuar así".

Además, anunció va a llevar a la federación ante los tribunales y "si el tribunal se niega a aceptar mi denuncia contra la Federación como organización, entonces presentará una querella contra personas concretas" y señaló que será "contra aquellos que sean considerados culpables en el caso del falso certificado de Danil Lisenko (campeón del mundo en 2018) y contra los actuales dirigentes de la federación".

Pesimista ante Tokio 2020

Lasitskene lamenta que el encubrimiento de dopaje por las autoridades rusas pueda apartarla de los próximos Juegos: "Creo que tenemos muy pocas opciones. Dada la actual situación, no descarto que no me permitan competir en unos segundos Juegos. Lucharé hasta el final, pero aunque las esperanzas de éxito son muy escasas".

La atleta volvió a criticar que "la dirección de la Federación Rusa no hace nada por los atletas. Simplemente intentan perpetuarse en el poder y en absoluto se avergüenzan de ello" y no descarta tomar medidas más allá de las deportivas: "No hablo de cambiar de ciudadanía, pero mi postura es invariable. Me niego a mantener contacto alguno con estos directivos incluso después de las elecciones. No pienso trabajar con ellos".