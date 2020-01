Raúl Bravo: "Toda esta mierda está afectando a mi futuro profesional"

En Gandía, el paso de la tormenta Gloria causa estragos, pero otra tormenta parece no dejar de azotar en casa de Raúl Bravo. El ex jugador del Real Madrid y de la Selección Española procura refugiarse en el triatlón para evitar pensar en las posibles consecuencias penales de la ‘Operación Oikos’, una presunta trama de amaño de partidos, por la que quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza.

El remate ha sido la publicación en la prensa serbia de su nombre como autor intelectual del intento de asesinato de su ex compañero Darko Kovacevic. Su ánimo transita entre la indignación, la reivindicación de la presunción de inocencia, la necesidad de dar su versión de los hechos y la preocupación de un nombre manchado, quien sabe si para siempre.

¿Cómo lo está pasando?

Mal, pero no por mí. Yo soy fuerte y estoy acostumbrado a leer y escuchar de todo. Me preocupo por mi familia. Mis hijos, la niña de 15 y el niño de 19 años, están mal, especialmente por su madre. Ya les he explicado que no tengo nada que ver en lo de Darko Kovacevic, pero claro, ellos leen y se preocupan… Quienes cuentan mentiras no saben el daño que hacen.

¿Denunciará al periódico que lo publicó?

No lo sé, pero no creo. Al final en este país no existe una ley que escarmiente a los que calumnian a esos niveles. Los abogados me han dicho que si quiero vamos hacia delante pero al final es estar cinco años con esta mierda, en la cabeza y en los medios, sólo para limpiar tu nombre. Los que me conocen saben que no soy todo lo que dicen. Mi nombre está limpio. Mi ficha policial, también. No tengo nada por la que deba avergonzarme porque no he hecho nada. Lo triste es la suciedad que se va creando a tu alrededor…

¿Está pidiendo que endurezcan los castigos por ley?

Yo no soy nadie para que me escuchen, pero sí que debería haber una ley que escarmentara a la gente que escribe o habla por boca de otros y se escudan en eso. Hay un periódico español que ha escrito en negrita y en un titular que yo he mandado asesinar a Darko. Ese titular es una burrada y no se puede hacer nada porque después, en el texto del artículo metido entre líneas, dice que según un periódico griego….

¿No le compensa denunciar?

Mira, al final te gastas un dinero en abogados para simplemente sacarles a los difamadores 20.000 euros y una rectificación que sale medio escondida en el periódico. Te gastas más en abogados para no sacar nada. Si por lo menos al autor de la mentira le costara 200.000 euros, seguro que se lo pensaría. De verdad, te repito que no saben el daño que hacen.

¿Se está usted gastando muchos ahorros en abogados?

Pues mire, sí. De momento, la fianza de 100.000 euros de lo de la operación Oikos más el coste de abogados, procuradores, etc. Yo he ganado y he ahorrado, pero no puedo estar gastándome el dinero en demostrar mi inocencia. No soy de momento culpable de nada.

¿Es entonces usted inocente?

Estoy imputado o investigado. Cualquier persona puede estarlo y después ser inocente, como creo que será definitivamente en mi caso, pero es muy duro vivir rodeado de murmullos cuando pasan por tu lado aunque tú sepas que no has hecho nada malo.

Encima ahora lo de Kovacevic…

Pues eso. Menos mal que él y yo sabemos que no hay nada de nada. Tardó en llamarme dos días y me preocupé por si podía pensar en que fuera cierto. Darko y yo somos amigos, compartíamos habitación. Nos hemos reído del invento después de su susto y de la mentira de la que se me acusaba.

¿Por qué está usted metido en este tipo de fregados?

Pues no lo sé. Creo que se ha abierto la veda y han dicho ‘vamos a por éste’. No existe ningún hilo que una la Operación Oikos con lo que le ha pasado a Darko pero es muy barato mentir, hacer daño sin pruebas… Es muy jodido, pero seguiré peleando y luchando por demostrar mi inocencia.

¿Todo esto le afecta para su futuro profesional?

Claro que toda esta mierda está afectando a mi futuro y espero que cuando se demuestre mi inocencia, dentro de tres, cuatro o cinco años, pueda seguir con lo único que me gusta y que sé hacer. Espero que todo esto no me impida ejercer una profesión en la que ya estaba en Grecia, donde trabajaba de segundo entrenador. Con lo de Oikos, me vine a jugar al Gandía para hacer deporte y no molestar a nadie mientras se aclara y ahora me sacan esto.

Gracias, disfrute de Gandía y espero que la tormenta que le rodea sólo sea meteorológica y que se calme todo….

Eso me gustaría. Ojalá que la tempestad y las olas se queden en la arena sin llegar a las casas, como está pasando ahora.