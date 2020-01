Carlos Sainz: "Alonso acabará luchando por ganar el Dakar tarde o temprano"

Carlos Sainz conquistó la pasada semana su tercer Rally Dakar, confirmando que continúa en plena forma a sus 57 años. El legendario piloto español pasó este martes por los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena COPE, donde analizó su hazaña y valoró el papel de Fernando Alonso en su debut en el Dakar.

"A Fernando le doy un 10. Es una esponja, aprende muy rápido. Yo no voy a descubrirlo ahora. En la historia, pilotos como Fernando se cuentan con los dedos de una mano. En cuanto tenga más experiencia, acabará luchando por ganar el Dakar tarde o temprano", dijo sobre el asturiano.

En cuanto a su futuro, Carlos Sainz asegura no saber aún qué hará: "Cuando te gusta tanto una cosa es difícil renunciar a ella si crees que puedes seguir haciéndolo bien". En cualquier caso, disputar el Dakar o no el año que viene será una decisión que tomará en los próximos meses: "Ahora no me planteo ni siquiera pensarlo".

Sobre el Premio Princesa de Asturias, Sainz confiesa que es una de sus ilusiones como deportista: "Soy cabezota, si no lo gano ahora, lo seguiré intentando", dijo. El prestigioso galardón falta en las vitrinas del madrileño, y ya existe un clamor popular en redes que pide que sea el elegido en la próxima edición.