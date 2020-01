El tenista David Pérez Sanz cae eliminado en los dieciseisavos de final del torneo de Cancún

El jugador esloveno Tomás Lipovsek Puches, número 577 de la ATP, ganó 5-1 en un partido donde su adversario, el tenista español David Pérez Sanz, número 677 de la ATP, se tuvo que retirar en los dieciseisavos de final del torneo de Cancún. Tras este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Cancún, los octavos de final.

En el transcurso del partido el tenista esloveno logró romper 2 veces el saque a su contrincante, tuvo un 53% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 76% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador español, no logró romper el saque ninguna vez, consiguió un 28% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 44% de los puntos al saque.

La celebración del torneo de Cancún (ITF Mexico F2) tiene lugar entre el 19 y el 26 de enero sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 72 jugadores.