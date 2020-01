Fognini la lía: "A Nadal y a su majestad (Federer) les hacéis caso, a mí no"

Fabio Fognini venció en su debut en el Open de Australia ante el estadounidense Reilly Opelka tras remontar dos sets en contra. El italiano se repuso del mal inicio y terminó triunfante, aunque el punto álgido del encuentro estuvo en lo extradeportivo.

En un momento del choque, Fognini se encaró con el juez de silla al que le acusó de sancionarle sin motivo: "No puedes quitarme un punto cuando no te estoy diciendo que te jodan. Si te lo dijera ya sería otra cosa. Él no para de tirar la raqueta y de decir joder todo el tiempo y no le dices nada", se quejó.

Fognini hizo referencia a un presunto favoritismo del juez de silla, Carlos Bernardes, hacia Nadal y Federer. El italiano insinuó que había pedido que el árbitro brasileño no estuviera en sus partidos, sin éxito: "Es que no puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad. Cuando Nadal te lo pide, lo haces. Si te lo pide Fognini, no lo haces. Y si te lo pide su majestad, (Roger Federer) también lo haces", sentenció.

Pese a lo adverso del encuentro, con dos sets en contra de inicio y la incomodidad que decía sentir Fognini, terminó venciendo, con la mano dañada incluida: compareció ante los medios con su mano muy hinchada tras haber tirado la raqueta con rabia.