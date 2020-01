New Orleans Pelicans se queda con la victoria frente a Memphis Grizzlies por 116-126

New Orleans Pelicans consiguió ganar frente a Memphis Grizzlies como visitante por 116-126 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar en casa a Cleveland Cavaliers por 113-109. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota en casa con Los Angeles Clippers por 130-133. Con este resultado, por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 16 partidos ganados de 43 jugados, mientras que Memphis Grizzlies, tras el partido, continúa en puestos de Play-off con 20 partidos ganados de 42 disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y concluyó con un 30-31. Tras esto, en el segundo cuarto los visitantes lograron distanciarse en el marcador y tuvieron una diferencia máxima de 19 puntos (48-67) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 20-38. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 50-69 en el marcador.

Durante el tercer cuarto New Orleans Pelicans aumentó de nuevo su diferencia, alcanzó una diferencia de 25 puntos (68-93) hasta que terminó con un resultado parcial de 27-29 y 77-98 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto redujeron distancias los jugadores locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2, aunque no fue suficiente para vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 39-28. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado de 116-126 para New Orleans Pelicans.

En el transcurso del encuentro destacaron las intervenciones de Jrue Holiday y Brandon Ingram, que consiguieron 36 puntos, una asistencia y seis rebotes y 25 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Dillon Brooks y Jaren Jackson, con 31 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes y 19 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente.

El próximo choque enfrentará a New Orleans Pelicans con San Antonio Spurs en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo adversario de Memphis Grizzlies será Boston Celtics, con el que se enfrentará en el Td Garden.