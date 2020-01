Shapovalov pierde los papeles con el juez de silla en Australia: "Haz tu trabajo, vaya broma"

Denis Shapovalov comenzó con mal pie en el Open de Australia. El tenista canadiense, y actual número 13 del mundo, cayó ante Márton Fucsovics, tenista húngaro en una de las sorpresas de la jornada.

No fue el mejor partido para Shapovalov quien, además, perdió los papeles con el juez de silla cuando este le recriminó su agresividad en pista.

El árbitro le llamó la atención tras un gesto de frustración del canadiense, que veía cómo el partido se le ponía cuesta arriba en el tercer set y tiró la raqueta al suelo con rabia.

Sin embargo, el número 13 del mundo no consideró que el juez tuviera razón: "Es mi raqueta y puedo hacer con ella lo que quiera, no la he roto", le gritaba, desesperado.

Shapovalov repitió en varias ocasiones que era su raqueta y podía hacer lo que quisiera con ella e invitó al juez a "hacer su trabajo":

"Si la rompo, me llamas la atención, vale. Pero no la he roto. Esto es una broma, haz tu trabajo", le gritaba el canadiense.