España paga sin problemas el peaje de Alemania en el Europeo de waterpolo

España no le costó caro el peaje que suponía el haber acabado segundo de su grupo por la diferencia de goles con la anfitriona y verse obligado a jugar un duelo de octavos, que solventó con firmeza para cumplir los pronósticos y citarse ahora con la todopoderosa Serbia por estar en la pelea por las medallas.

El partido comenzó trabado y fue lo único que permitió a Alemania mantenerse cerca de los de David Martín. El 1-1 de los primeros ocho minutos fue un espejismo y en cuanto la actual subcampeona del mundo y de Europa afinó en ataque, el encuentro se rompió a su favor.

Álvaro Granados, con tres de sus cinco goles en el segundo periodo, comandó la mejoría de España, mientras que atrás hubo la intensidad necesaria para neutralizar el ataque germano que estuvo casi diez minutos sin hacer gol. Real acabó con la sequía para poner un todavía apretado 2-4, pero la dinámica ya estaba establecida y el combinado nacional cerró el cuarto por delante (4-7).

España, sin dar sensación de acelerar en exceso, no se relajó y no tardó en sentenciar de forma definitiva el partido en el tercer periodo donde no encajó ningún tanto para escaparse ya de forma definitiva (4-10) para los ocho minutos finales.

El miércoles, los de David Martín tendrán un partido mucho más exigente ante Serbia, que cayó en cuartos del pasado Mundial por 12-9, en lo que fue una revancha española tras perder la final del Europeo de Barcelona en los penaltis por 12-10.

FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: ALEMANIA, 6 - ESPAÑA, 12 (4-7, al descanso).

-EQUIPOS.

ALEMANIA: Schenkel (p); Reibel (1), Van der Bosch, Real (2), Schulz, Juengling, Strelezkij (1), Gielen (1), Stamm, Cuk, Restovic y Eidner (1).

ESPAÑA: López Pinedo (p); Munárriz (3), Granados (5), Sanahuja, De Toro (1), Larumbe, Delgado (2), Fernández, Tahull, Perrone (1), Mallarach y Bustos.

-PARCIALES: 1-1, 3-6, 0-3 y 2-2.

-ÁRBITROS: Devral (RUS) y Margeta (SLO).

-PABELLÓN: Duna Arena de Budapest.