Las Palmas At. consigue la victoria en casa frente al At. Baleares (2-1)

El Baleares no consiguió doblegar al Las Palmas, que ganó 2-1 durante el encuentro celebrado este domingo en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los partidos anteriores. Las Palmas At. afrontó el encuentro con la intención de remontar su puntuación liguera tras perder el último partido frente al Ibiza por un marcador de 1-0. En el lado de los visitantes, el At. Baleares venció en sus dos últimos encuentros de la competición contra el Langreo en casa y la Peña Deportiva en su feudo, por 3-1 y 2-1 respectivamente. Con esta derrota el At. Baleares se situó en segunda posición al finalizar el partido, mientras que Las Palmas At. es décimo.

El primer equipo en marcar fue Las Palmas At., que estrenó su cuenta goleadora gracias a un tanto de Satoca a los 15 minutos, finalizando la primera parte con el resultado de 1-0.

Después de la reanudación llegó el gol para el conjunto visitante, que igualó el partido a través de un gol de Alberto Gil en el minuto 77. Se adelantó el equipo local con un tanto de Juan Rodriguez poco antes del final, concretamente en el 92, cerrando así el encuentro con un resultado de 2-1 en el marcador.

Durante el encuentro, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Las Palmas entraron desde el banquillo Manu Alemán, Pablo Haro y Ojeda en sustitución de Toni Robaina, Del Pino y Rober Núñez, mientras que los cambios por parte del Baleares fueron Alberto Gil, Arturo y Cervero, que entraron por Borja San Emeterio, Iturraspe y Haro.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cuatro jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Dani Martin y Satoca, de Las Palmas y dos a Villapalos y Holsgrove del Baleares.

Tras finalizar el duelo, Las Palmas sumó tres puntos y ocupó el décimo puesto con 27 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Manix Mandiola se situó en segundo puesto con 45 puntos, en plaza de playoff de ascenso a Segunda División.

La próxima jornada Las Palmas At. se medirá con el Real Oviedo B, mientras que el conjunto palmesano disputará su partido ante el Rayo Majadahonda.