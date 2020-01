Carlos Sainz: "Al Dakar no voy a tomar el sol; doy la cara y si las cosas van bien, como ha sido este año, peleo por ganar"

Carlos Sainz y Lucas Cruz han mostrado sus agradecimientos a su llegada a Madrid este domingo después de proclamarse vencedores del rally Dakar por tercera ocasión.

En primer lugar, ambos pilotos quisieron agradecer el apoyo mostrado durante la competición, así como los mensajes recibidos y la acogida en el aeropuerto de Barajas a su llegada a España.

Comenzó tomando la palabra Carlos, que quiso agradecer a Lucas todo "el trabajo que ha hecho en este Dakar para conseguir la victoria", así como "la paciencia que ha tenido para aguantarme. Estamos encantados por esta victoria que sabe mejor porque ha hecho que Peterhansel y Al Attiyah no aflojasen".

Una de las claves por la que este Dakar sabe mejor es, según Sainz, porque "había mayor tensión".

'El Matador' reconoció que ha sufrido menos por la gran preparación física a la que se ha sometido."Todo el equipo que me ha echado una mano grande y por eso se sufre menos. Han habido etapas de 9 horas que se hacen largas. Hemos tenido una ventaja, que es que yo sufro con el calor y esto no se ha dado y, personalmente, me ha venido bien", apuntó.

Por su parte, Lucas Cruz quiso destacar que una de las claves ha sido que ha habido "nuevas normas de dentro de carrera por lo que no te daba tiempo a prepararte. Era una nueva manera de competir", al tiempo que destacaba que la convivencia con Carlos Sainz ha sido "cordial, perfecta".

"Este Dakar tenía nuevas normas, no te daba tiempo a prepararte"

"Siempre que hay algún momento de tensión es normal que salgan palabras malas y no tienes que sacar eso fuera de contexto. No ha habido apenas ninguna mala cara como se han podido ver en los vídeos. Ya tienes suficiente tensión", agregó.

En el pertinente turno de preguntas, Carlos Sainz admitió que el buen sabor de boca de este triunfo se debe a que "las batallas con Nasser y Stéphane ha sido una batalla a tres y es la primera vez que ocurre que si falla uno, aun te queda estar pendiente del otro".

"Era una batalla a tres. Si fallaba uno, tenías que estar pendiente del otro"

'El Matador' confesó que las sensaciones cuando se encontraron con 24 segundos de ventaja fueron "malas" porque "cuando pierdes en una etapa que quizás no tiene tanta complicación tanto tiempo. Pasamos página y al día siguiente salimos rápido y detrás de ese mal día luego sacamos 18 minutos de ventaja para los dos últimos días".

Preguntado por el manteo de sus rivales al acabar la competición, Sainz desveló que ese gesto "refleja respeto por los tres pilotos que estábamos ahí. Pilotos y copilotos porque hay muchas veces que el copiloto no se entera de las situaciones y es muy bonito ese manteo final porque refleja lo que nos hemos jugado por cómo lo hemos hecho y es un gesto de agradecer".

Carlos, que todavía no ha pensado si poner punto final a su carrera, mandó un recado a las personas que piden su retirada, a quienes contestó que "me gustaría destacar de esta victoria que es la tercera con otra marca diferente. No voy a tomar el sol, no engaño a nadie, voy, doy la cara y si van las cosas bien, como ha sido este año, peleo por ganar".

"Yo al Dakar no vengo a tomar el sol. No engaño a nadie"

Lucas Cruz, por su parte. destacó que lo mejor de trabajar con Carlos es que todo "es muy fácil porque me limito a controlar mi lado. Estoy con una persona que lo ha sido todo y transmite una seguridad dentro del coche que hace que todo lo demás pase a un segundo plano" y que "todas las victorias son diferentes porque cada una tiene su sabor".

Por último, Sainz alegó que "una de las complicaciones que tiene el Dakar que es muy largo y no tienes que tirar la toalla. Salen días buenos y días malos y tienes que tratar con la misma ilusión de ganar la carrera cada día".