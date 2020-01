Lopetegui, tras el gol anulado a De Jong: "Es una vergüenza, macho"

Julen Lopetegui reaccionó con indignación a la decisión del VAR de anular el primer tanto del Sevilla ante el Real Madrid en el Bernabéu, obra de De Jong, por una falta previa.

"Es una vergüenza, es una vergüenza, macho", comentó el entrenador del club sevillista en la zona técnica tras conocer la decisión, tal y como captaron las cámaras de Movistar+.

Posteriormente, el zona mixta, Lopetegui quiso analizar la jugada en los micrófonos de la misma cadena de televisión: "No acierto a adivinar qué ha podido ver el árbitro, estamos algo frustrados. No puedo emitir una opinión porque no estoy en su cabeza. Estoy frustrado porque no lo llego a entender muy bien. Me gustaría que me dieran una explicación porque yo no he visto nada", dijo.

De haber subido al marcador, el gol habría supuesto el 0-1 para el Sevilla en su visita al Bernabéu y, según el técnico, el partido, que terminó con victoria por 2-1 para los blancos, podría haber sido diferente: "Esa acción puede ser muy importante. Llegar 0-1 al descanso te permite un margen de maniobra diferente, no sé lo que hubiera pasado, pero era un momento importante".