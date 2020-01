Previa del encuentro de la jornada 20: As Pontes - Racing C. Villalbés

El próximo domingo a las 16:30 se jugará el partido de la vigésima jornada de la Tercera División, en el que veremos disputarse la victoria al As Pontes y al Racing C. Villalbés en el O Poboado.

El As Pontes encara la vigésima jornada del torneo con ganas de remontar su posición tras haber empatado 0-0 ante el Silva SD en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Racing C. Villalbés cosechó un empate a uno frente al CD Estradense, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

En referencia a los resultados como local, el As Pontes tiene un balance de dos victorias, cuatro derrotas y tres empates en nueve partidos jugados en su estadio, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el torneo. En el papel de visitante, el Racing C. Villalbés ha vencido dos veces y ha perdido en cuatro ocasiones en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el O Poboado, obteniendo como resultado dos derrotas y un empate a favor del As Pontes. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del As Pontes, pues han ganado ya dos partidos a domicilio. La última vez que jugaron el As Pontes y el Racing C. Villalbés en este torneo fue en agosto de 2019 y acabaron empatando 0-0.

Actualmente, entre el As Pontes y el Racing C. Villalbés existe una diferencia de siete puntos en la clasificación. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimoctavo lugar con 18 puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 25 puntos y ocupa el octavo puesto en la competición.