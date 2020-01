Jornada 21 de la Tercera División: previa del duelo UCAM B - At. Pulpileño

El próximo domingo a las 16:30 se disputará el encuentro de la vigésimo primera jornada de la Tercera División, el cual medirá al UCAM y al At. Pulpileño en El Mayayo.

El UCAM B llega a la vigésimo primera jornada con las ganas de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra el Muleño en el partido anterior por un resultado de 2-1.

En el lado de los visitantes, el At. Pulpileño ganó frente al Olímpico De Totana en su feudo por 3-1 y anteriormente lo había hecho también en su estadio ante el Huércal-Overa por 2-0.

En referencia al rendimiento como local, el UCAM B ha vencido seis veces, ha perdido en una ocasión y ha empatado dos veces en nueve partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando oportunidades a los visitantes de lograr resultados a su favor. En las salidas, el At. Pulpileño tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates en nueve partidos disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en El Mayayo y el balance es de dos victorias y un empate a favor del UCAM B. A su vez, el equipo local acumula una racha de tres partidos seguidos invicto en casa frente al At. Pulpileño. El último enfrentamiento entre el UCAM y el At. Pulpileño en este torneo se disputó en septiembre de 2019 y concluyó con un resultado de 2-1 a favor del At. Pulpileño.

Actualmente, el At. Pulpileño se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. En este momento, el UCAM B cuenta con 33 puntos y se sitúa en sexta posición. Por su parte, el equipo visitante es cuarto con 38 puntos.