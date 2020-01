Jornada 20 de la Serie A: previa del partido US Lecce - Inter

El próximo domingo a las 15:00 se disputará el encuentro de la vigésima jornada de la Serie A, en el que veremos enfrentarse al US Lecce y al Inter en el Via Del Mare.

El US Lecce llega a la vigésima jornada con las ganas de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el Parma por un marcador de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Inter cosechó un empate a uno frente al Atalanta, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia al desempeño en su estadio, el US Lecce ha logrado un balance de cinco derrotas y cuatro empates en nueve partidos jugados como local, de modo que las visitas al estadio Via Del Mare no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. A domicilio, el Inter tiene un balance de ocho victorias y un empate en nueve partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Via Del Mare, de hecho, los números muestran tres victorias, seis derrotas y dos empates a favor del US Lecce. Asimismo, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Serie A. El último enfrentamiento entre el US Lecce y el Inter en este torneo se disputó en agosto de 2019 y concluyó con un marcador de 4-0 a favor de los visitantes.

En cuanto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que el equipo visitante está por delante del US Lecce con una diferencia de 31 puntos. El equipo de Fabio Liverani se sitúa en el decimoséptimo puesto con 15 puntos en el casillero. Por su lado, el Inter tiene 46 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.