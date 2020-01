Previa del encuentro de la jornada 21: Las Palmas At. contra At. Baleares

El próximo domingo en el Anexo Estadio de Gran Canaria a las 12:00, se medirán Las Palmas y el Baleares durante la vigésimo primera jornada de la Segunda División B.

Las Palmas At. afronta con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada después de perder el último encuentro frente al Ibiza por un marcador de 1-0.

En el lado de los visitantes, el At. Baleares ganó frente al Langreo en casa por 3-1 y anteriormente lo había hecho también en su estadio ante la Peña Deportiva por 2-1.

Como local, Las Palmas At. ha vencido cuatro veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado tres veces en nueve partidos jugados hasta ahora, unos números que pueden resultar esperanzadores para el At. Baleares, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Anexo Estadio de Gran Canaria. A domicilio, el At. Baleares ha ganado cuatro veces y ha perdido en tres ocasiones en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora.

A su vez, los visitantes llevan una racha de tres encuentros seguidos ganando en esta competición en el estadio de Las Palmas. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en septiembre de 2019 y terminó con un marcador de 1-0 favorable al Baleares.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, vemos que ambos equipos están separados por 21 puntos a favor del At. Baleares. El equipo de Juan Manuel Rodríguez se sitúa en el decimotercer lugar con 24 puntos en su casillero. Por su parte, el At. Baleares tiene 45 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.